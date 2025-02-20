Владимир Зеленский должен остановить шоу и хоть немного поработать президентом страны. К таким действиям украинского лидера призвал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в статье для «Украинской правды».
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