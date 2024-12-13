Об успехах русской армии и скорпионах в одном цинке из под патронов

Никак не могу избавиться от веры в приметы. Давняя, ещё с армейских времен, привычка. Нет, черная кошка на улице меня не пугает.
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