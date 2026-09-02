Банки и микрофинансовые организации обязали передавать приставам данные о долгах

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев С 1 сентября 2026 года банки и микрофинансовые организации (МФО) обязали передавать в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) информацию о долгах россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почти половина не...
- ЛЛ Радиостанция Судн...
- ЛЛ В Крыму посоветов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым