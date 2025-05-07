Якубовский призвал активизировать проверки газового оборудования в жилых домах

В России необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах. Об этом РИА Новости заявил член Комитета ГД по строительству и ЖКХ, депутат фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.
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