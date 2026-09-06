Пользователь потерял 2 миллиона долларов из-за фишинговой ссылки, которую дал ChatGPT

Один раз спроси ИИ — семь раз перепроверь ответ Криптоинвестор заявил о потере активов примерно на $2,1 млн после перехода по ссылке, которую, по его словам, предоставил ChatGPT.
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