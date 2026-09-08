ИА Новороссия "Вынос ключей" может обернуться для нас серьезными проблемами. Донецкий историк уверен, что в этом вопросе пригодится опыт СССР.
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да не отдадут, не верю
Киев, это российский город,выкупленный у поляков за 146000 рублей.И не важно,что там ждут или не ждут.Там кукушата не в своём гнезде😂
главное завладеть умами детей...они более восприимчивы..Но вообще никакой Украины не надо больше.Украина это ж исторически русских земель Окраина всего лишь.
А чо все ищ не вкурили, идет Третья Мировая полным ходом, а вы тут слухи, ту т и там а бяззубыя старухи их разносють поумам, Страшна аж жуть.... И все повторится с начала, а конец один, дадут Руския по грязным Мурлам, каки в ту войну. Ну а ежели по чесноку Им нада одно Государство без границ, послушное быдло, вот вам и АпокалипсИс. Библейска Концепция в действии, хто читат тот разумет, а хто со слов попоф, раввиноф и мулл с муфтиЯми таки в темноте и здохнут....
Платить деньги за доносы. И вы удивитесь "патриотичности" тарасиков и оксаночек. Насчёт перевоспитания. Кто бы мог подумать после двух чеченских войн, что чеченцы будут в 2022 году освобождать Мариуполь.
не уничтожив украинства,не уничтожить нацизм.Не нужно тешить себя пустыми надеждами на принятие украми русскости.Если не провести жесточайшую фильтрацию с последующим выдворением за пределы России сотен тысяч,а то и больше носителей украинства,то итоги победы будут во многом обесценены.Ничем их не исправить и не вытравить способность к мимикрии.История это показала.