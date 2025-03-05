В России просрочка по банковским картам выросла на треть

Россияне за прошедший год накопили обязательства по кредитным картам: совокупный портфель кредиток по итогам января достиг 4,4 трлн рублей, увеличившись год к году почти на 33%, следует из данных бюро кредитных историй «Скоринг бюро», с которыми ознакомился Forbes.