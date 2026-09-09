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Царьград

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Академик Зеленый: Освоение Луны частными компаниями уже началось, кто будет первым

Академик Зеленый: Освоение Луны частными компаниями уже началось, кто будет первым

Академик Лев Зеленый рассказал, почему будущее лунной индустрии зависит от машин.Промышленное освоение естественного спутника Земли стартовало и в нём всё большую роль играют негосударственные структуры, заявил руководитель русской лунной программы.

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