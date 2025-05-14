Сколько денег потратит мэрия Барнаула на украшение исторического центра города?

В 2025 году в Барнауле установят арт-объект "Обь", из подземного перехода сделают "вход в метро", а также разместят другие объекты Администрация Барнаула потратит 34,8 млн рублей на обустройство исторического центра города.
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