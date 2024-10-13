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«Эльбрус» в тумане неизвестности

«Эльбрус» в тумане неизвестности

Российская ИТ-индустрия пребывает в неведении и недоумении. Руководители сразу двух отраслевых ассоциаций, представляющих основные сектора отрасли, — производители оборудования и разработчики программного обеспечения — обратились к российским властям с вопросами о судьбе компании МЦСТ, разработчике российского микропроцессора «Эльбрус».

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