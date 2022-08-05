Исследование: потеря обоняния после перенесенного COVID-19 может привести к слабоумию

В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Neurophysiology, ученые из Американского физиологического общества (American Physiological Society) изучили, может ли потеря обоняния из-за COVID-19 привести к деменции (слабоумию) в будущем.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Neurophysiology, ученые из Американского физиологического общества (American Physiological Society) изучили, может ли потеря обоняния из-за COVID-19 привести к деменции (слабоумию) в будущем.
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