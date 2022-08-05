Medical Insider

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    На фоне этой статьи возникают вопросы к препаратам и прививкам от омиккрона и мутировавших штаммов90% лекарственных...

Исследование: потеря обоняния после перенесенного COVID-19 может привести к слабоумию

В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Neurophysiology, ученые из Американского физиологического общества (American Physiological Society) изучили, может ли потеря обоняния из-за COVID-19 привести к деменции (слабоумию) в будущем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх