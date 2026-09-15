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Контрафронт

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Западный Берег и сектор Газа: один человек погиб и несколько других получили ранения в результате...

Западный Берег и сектор Газа: один человек погиб и несколько других получили ранения в результате удара израильского беспилотника возле кольцевой развязки 17 на улице Аль-Рашид в западной части города Газа, сектор Газа, в утренние часы.

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