Подпольную сеть организаторов азартных игр прикрыли в Москве

Константин Самарин

Ну и отсидят они свои максимальные 4 года, выплатят штраф до миллиона рублей, больше законом не предусмотрено, и снова окажутся на свободе, уже богатенькими. А с учетом того, сколько у них по нычкам затарено, и само нахождение на зоне у них будет достаточно комфортным. Да тут еще и амнистии подкатят, особенно по преступлениям ненасильственного действия... Так-что, они дешеыо отделаются.