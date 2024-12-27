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Подпольную сеть организаторов азартных игр прикрыли в Москве

МВД России удалось пресечь деятельность подпольных организаторов азартных игр. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ну и отсидят они свои максимальные 4 года, выплатят штраф до миллиона рублей, больше законом не предусмотрено, и снова окажутся на свободе, уже богатенькими. А с учетом того, сколько у них по нычкам затарено, и само нахождение на зоне у них будет достаточно комфортным. Да тут еще и амнистии подкатят, особенно по преступлениям ненасильственного действия... Так-что, они дешеыо отделаются.
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