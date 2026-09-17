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Семьи с детьми смогут получить новую выплату за счет НДФЛ. Подробности

Семьи с детьми смогут получить новую выплату за счет НДФЛ. Подробности

В 2026 году в России появилась новая семейная выплата, предназначенная для работающих родителей двух и более детей.

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