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НАТО хочет наращивать военный потенциал для противодействия России

НАТО хочет наращивать военный потенциал для противодействия России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNBC заявил, что альянс будет продолжать наращивать свой военный потенциал и использовать «широкую комбинацию различных инструментов» для противодействия «российской агрессии».

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