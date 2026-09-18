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Русский Днепропетровск

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Зеленский взвоет от ужаса! Подпольщик знает, как перерезать артерии Киеву

Зеленский взвоет от ужаса! Подпольщик знает, как перерезать артерии Киеву

Дмитрий Невзоров 18 сентября 2026 г., 12:07   За минувшие сутки под ударами возмездия оказалась большая часть территории Украины.

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