16 доказательств того, что медики едва ли станут жаловаться на скучную работу

Едва ли найдется человек, для которого поход в медучреждение является увеселительным мероприятием. У страха, в том числе и за свое здоровье, глаза велики, потому больницы и поликлиники нам кажутся угрюмыми, а то и мрачными местами.
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