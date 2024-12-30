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"Это первое повреждение, нанесённое самолету": Алиев выдвинул России требования в связи с авиакатастрофой в Актау

"Это первое повреждение, нанесённое самолету": Алиев выдвинул России требования в связи с авиакатастрофой в Актау

Разбившийся в Актау самолёт получил повреждения из-за обстрела с земли - об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!
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2 час.
G
Garry
Носорог берега попутал??? самолеты от РЭБ не падают.....
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1 час.
Михалыч
Если был обстрел с земли, то, как говорят - это из-за прилета украинских БПЛА. НО вопрос в ответственности тех, кто сопровождал самолет над Чечней - они должны были предупредить самолет, чтобы он не входил в зону поражения. СНОВА безответственность и безнаказанность и такие случаи будут повторяться пока не начнут наказывать либерастов. А по-поводу ответственности России, то где была ответственность Азербайджана, когда убивали наших миротворцев?!
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12 мин.

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