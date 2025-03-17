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Жители Новосибирска заметили красивую радугу утром 17 марта

Жители Новосибирска заметили красивую радугу утром 17 марта

Горожане делятся в сети красивыми фото с необычным для ранней весны явлением.В начале рабочей недели 17 марта жители столицы региона заметили на небосклоне необычное явление – весеннюю радугу.

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Комментарии
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Амара Карпова
Красота😍
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