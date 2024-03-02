Депутата Милонова возмутили чиновники, потратившие миллион на концерт Орбакайте

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал проверить петербургских чиновников, которые потратили почти миллион рублей из бюджетных средств для покупки 300 билетов на сольный концерт певицы Кристины Орбакайте.
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