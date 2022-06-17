Бабаян о Березуцком: «Леша как тренер развивается каждый день. У него большое будущее»

Григорий Бабаян, входивший в штаб ЦСКА, высказался об экс-главном тренере Алексее Березуцком. – Не возникало ли у вас порой ощущения, что с точки зрения тренерского опыта вы в чем-то превосходили того же Алексея? – Я сразу скажу, что Леша Березуцкий как тренер развивается каждый день, и как человек он очень порядочный, у него большое будущее.