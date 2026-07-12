Американская политическая активистка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер выдвинула версию о возможной причастности России к гибели сенатора Линдси Грэма*.
Лумер предположила, что Россия могла отравить сенатора Грэма*
Комментарии
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Валентин Щербаков
Так у Трампа все такие, с одной извилиной, активистки, впрочем как и он сам...
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4 н.
Игорь Максаков
Кому он этот идиёт нужен был? На это дерьмо даже дуст жалко сыпать. Само дерьмо извонялось на нет, и высохло.
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4 н.
Александр Конкин
А где в это время отдыхали Баширов и Петров?
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4 н.
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