Лумер предположила, что Россия могла отравить сенатора Грэма*

Валентин Щербаков Так у Трампа все такие, с одной извилиной, активистки, впрочем как и он сам...

Игорь Максаков Кому он этот идиёт нужен был? На это дерьмо даже дуст жалко сыпать. Само дерьмо извонялось на нет, и высохло.