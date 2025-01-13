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Несекретные материалы

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ВСУ попытались атаковать инфраструктуру «Турецкого потока»

ВСУ попытались атаковать инфраструктуру «Турецкого потока»

Украинские беспилотники 11 января атаковали компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре на Кубани, обеспечивающую подачу газа в ЕС по «Турецкому потоку».

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Комментарии
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владимир рябченко
Это не ВСУ... это заказ: лишить Россию нефте-газовых доходов... и заодно &quot;разозлить&quot; Европу... как после Первой МВ &quot;разозлили&quot; Германию... Как при Горби &quot;разозлили&quot; СССР... для этого надо создать трудности, назначить виноватого... и ФАС!!!!!!!!!!!!!!
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