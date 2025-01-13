Украинские беспилотники 11 января атаковали компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре на Кубани, обеспечивающую подачу газа в ЕС по «Турецкому потоку».
ВСУ попытались атаковать инфраструктуру «Турецкого потока»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
владимир рябченко
Это не ВСУ... это заказ: лишить Россию нефте-газовых доходов... и заодно "разозлить" Европу... как после Первой МВ "разозлили" Германию... Как при Горби "разозлили" СССР... для этого надо создать трудности, назначить виноватого... и ФАС!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
19 час.
Свежие комментарии