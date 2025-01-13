ВСУ попытались атаковать инфраструктуру «Турецкого потока»

владимир рябченко

Это не ВСУ... это заказ: лишить Россию нефте-газовых доходов... и заодно "разозлить" Европу... как после Первой МВ "разозлили" Германию... Как при Горби "разозлили" СССР... для этого надо создать трудности, назначить виноватого... и ФАС!!!!!!!!!!!!!!