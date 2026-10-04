PNAS: правое полушарие мозга стареет быстрее левого

Правое полушарие мозга стареет быстрее левого — его «биологический возраст» систематически выше. Особенно заметным этот перекос становится при болезни Альцгеймера.
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А мне как быть?
Я- левша. И у меня правое полушарие стареет быстрее левого! И ведь я уже почувствовал! Меня ощутимо тянет налево!
Что делать?
Ну, что- то я уже придумал: Рюмку буду держать только в правой руке?
Как вы считаете, поможет?