Уголовное дело из-за очередной выходки мигрантов в Новосибирске поручил возбудить Бастрыкин

ВС

Валерьян Смогловский

ВВП. ВСЯ. ДУМА. ПРОТИВ. ВАС. И. РАСКАЧАВАЕТ.. ОБСТАНОВКУ. В. СТРАНЕ. НИ. ОДИН. ПРИНЯТЫЙ. ЗАКОН. ПО. АЗИАТАМ. НЕ. РАБОТАЕТ. ОДНА. БОЛТОВНЯ