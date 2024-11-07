Уголовное дело из-за очередной выходки мигрантов в Новосибирске поручил возбудить Бастрыкин

В Новосибирске массовый конфликт завершился стрельбой. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе расследования по информации о противоправных действиях мигрантов в Новосибирске.
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