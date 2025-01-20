В Бразилии подано рекордное количество заявлений о защите от банкротства

1927 заявлений о защите о банкротства по состоянию на октябрь 2024 года подали предприятия Бразилии, превзойдя показатель неудачного 2016 года, когда было зарегистрировано 1863 заявления, 20 января сообщает AgNews.
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