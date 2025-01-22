«Жалобы нельзя игнорировать»: доктор медицинских наук — о новом методе сверхранней диагностики рака мозга

Российские учёные из Пермского государственного медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера и Пермского национального исследовательского университета запатентовали метод ранней диагностики рака ствола мозга у человека.
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