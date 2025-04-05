Слух: в меню «Пуск» на Windows появится возможность навсегда отключить рекомендации

По словам phantomofearth, он обнаружил, что новый дизайн позволяет отключить раздел «Рекомендуемые», в который входят предлагаемые приложения и файлы Windows, и отображать только фиксированные ярлыки программ.
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