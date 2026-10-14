️ 🤑МУП «ТВК-Нова» информирует жителей города: Если вы по какой-то причине не получили квитанцию по оплате водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с 1-го по 10-ое число каждого месяца, чтобы не получить начисление по нормативу, просьба обратиться по адресу: пер.