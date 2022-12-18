Видаль поздравил Месси с победой на ЧМ-2022 и выложил свое фото в аргентинской футболке с 10-м номером

Видаль поздравил Месси с победой на ЧМ-2022 и выложил свое фото в аргентинской футболке с 10-м номером

Артуро Видаль поздравил Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022. Сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти) в финальной игре турнира в серии пенальти.

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