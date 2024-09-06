Трамп заявил, что не знает, как относиться к заявлению Путина о поддержке Харрис

Кандидат в президенты США, бывший президент Штатов республиканец Дональд Трамп отметил, что не знает, как относиться к заявлению президента Владимира Путина в ходе пленарной сессии ВЭФ о том, что Россия поддержит вице-президента США Камалу Харрис на выборах президента США в ноябре.