Трамп заявил, что не знает, как относиться к заявлению Путина о поддержке Харрис

Кандидат в президенты США, бывший президент Штатов республиканец Дональд Трамп отметил, что не знает, как относиться к заявлению президента Владимира Путина в ходе пленарной сессии ВЭФ о том, что Россия поддержит вице-президента США Камалу Харрис на выборах президента США в ноябре.
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