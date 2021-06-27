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Россиянин Волков проиграл в главном поединке UFC Vegas 30

Российский тяжеловес Александр Волков проиграл французскому бойцу смешанного стиля (MMA) Сирилу Гейну в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где завершился турнир по смешанным единоборствам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 190.

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