Россиянин Волков проиграл в главном поединке UFC Vegas 30

Российский тяжеловес Александр Волков проиграл французскому бойцу смешанного стиля (MMA) Сирилу Гейну в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где завершился турнир по смешанным единоборствам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 190.
Российский тяжеловес Александр Волков проиграл французскому бойцу смешанного стиля (MMA) Сирилу Гейну в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где завершился турнир по смешанным единоборствам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 190.
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