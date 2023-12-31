TVL: власти Украины вспомнили слова Путина о переговорах после неудач на фронте

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олег олейник

Украинцы постоянно гордились своим высказыванием , что они обхитрили русских Минскими соглашениями , которые заранее и не собирались выполнять ! А теперь возмущаются "А нас за что сейчас войной наказывают?" Так это за постоянные ранее заявления "Вырежем всех русских до одного" , за все оскорбления и проклятия в адрес русских , за жгучее желание войти в НАТО и спровацировать 3-ю мировую войну , за отказ о своём нейтралитете и многое о чём другом ! Вот когда почувствовали , что крадётся и приближается пушистый песец , тогда задумались , а зачем нам всё это надо и стоило ли вообще доводить до военного противостояния с русскими , несмотря на все подстрекания со стороны Запада !