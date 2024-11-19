"Значимое событие для страны". Как в Барнауле прошел фестиваль домрового искусства

Главным событием стала премьера "Алтайской рапсодии", посвященной Василию Шукшину Открытие фестиваля "Прима Домра" в Барнауле / Фото: правительство Алтайского края Всероссийский фестиваль домрового исполнительского мастерства "Прима Домра" впервые проводили в Барнауле.
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