Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    И начать ядерную войну? Глупости. Да и потом, по кому бить-то?Эксперт: РФ стоит...
  • Михаил Е
    Ага. Яйца, в связи с увеличением спроса (такая отмазка ходила) дорожали, а мандарины (которые для обхода санкций меде...Мандарины в Росси...
  • Модест
    Экономика развивается семимильными шагами!В России рознична...

"Значимое событие для страны". Как в Барнауле прошел фестиваль домрового искусства

"Значимое событие для страны". Как в Барнауле прошел фестиваль домрового искусства

Главным событием стала премьера "Алтайской рапсодии", посвященной Василию Шукшину Открытие фестиваля "Прима Домра" в Барнауле / Фото: правительство Алтайского края Всероссийский фестиваль домрового исполнительского мастерства "Прима Домра" впервые проводили в Барнауле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх