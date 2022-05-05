В России может появиться аналог Пушкинской карты для детских развлечений

Это позволит поддержать многодетные и малообеспеченные семьи. В России предлагают разработать аналог Пушкинской карты для детского спорта и развлечений: это позволит поддержать не только многодетные и малообеспеченные семьи, но и малый бизнес.
Это позволит поддержать многодетные и малообеспеченные семьи. В России предлагают разработать аналог Пушкинской карты для детского спорта и развлечений: это позволит поддержать не только многодетные и малообеспеченные семьи, но и малый бизнес.
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