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В России может появиться аналог Пушкинской карты для детских развлечений

В России может появиться аналог Пушкинской карты для детских развлечений

Это позволит поддержать многодетные и малообеспеченные семьи. В России предлагают разработать аналог Пушкинской карты для детского спорта и развлечений: это позволит поддержать не только многодетные и малообеспеченные семьи, но и малый бизнес.

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