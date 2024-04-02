Гений про злодейства Борис Вишневский А что там, из Центра, говорят, с глубоким прискорбием сообщают, что звание иностранного агента присвоили Борису Вишневскому? Давно пора.
Прощаемся еще с одним иностранным агентом
Комментарии
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СК
Светлана Касьянова
Наконец-то
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15 час.
мЗ
мирас Закироув
А я и подумал, что ОНО сдохло!
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15 час.
Влад Владимиров
Таких надо направлять , ну, например, на ближний Восток... Что спесь их им помогли сбить довольно быстро. Тогда бы он быстро понял, что он обычный идиот... Прилетел бы в него камень или помогла бы бита...(((
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14 час.
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