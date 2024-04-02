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Прощаемся еще с одним иностранным агентом

Прощаемся еще с одним иностранным агентом

Гений про злодейства Борис Вишневский А что там, из Центра, говорят, с глубоким прискорбием сообщают, что звание иностранного агента присвоили Борису Вишневскому? Давно пора.

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Комментарии
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СК
Светлана Касьянова
Наконец-то
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15 час.
мЗ
мирас Закироув
А я и подумал, что  ОНО сдохло!
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15 час.
Влад Владимиров
Таких надо  направлять , ну, например, на ближний Восток... Что спесь их им помогли  сбить довольно быстро. Тогда бы он  быстро понял, что он обычный идиот... Прилетел бы в него камень или  помогла бы бита...(((
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14 час.

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