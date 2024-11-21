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Экономист объяснил, как долго продлится ослабление курса рубля

Экономист объяснил, как долго продлится ослабление курса рубля

Эксперты связывают рост курса доллара выше 100 рублей с дефицитом валюты.В последние дни Центробанк устанавливает курс доллара выше 100 рублей.

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