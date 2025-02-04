Панарин прокомментировал информацию о долге перед ФНС

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в шуточной форме прокомментировал информацию о долге перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России.