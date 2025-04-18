Литва планирует укрепить Сувалкский коридор на границе с Россией

ВИЛЬНЮС, 18 апреля, ФедералПресс. Литовские власти намерены провести масштабную модернизацию инфраструктуры на территории Сувалкского коридора – стратегического участка между Калининградской областью России и Беларусью.
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