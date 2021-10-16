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Киноэкипаж в воскресенье вернется на Землю

Киноэкипаж в воскресенье вернется на Землю

Киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссером Клима Шипенко возвращаются на Землю после двух недель съемок фильма «Вызов» на орбите.

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