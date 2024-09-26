Боевиков ВСУ зажали в «клещи» в Селидово, а также освободили Острое, Украинск и Григоровку в ДНР: Карта специальной военной операции на Украине на 26 сентября 2024 года Юлия СоколоваПодразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение в районе города Селидово, который находится на Красноармейском направлении.