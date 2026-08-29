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Аргументы и Факты

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На месте поиска Усольцевых при странных обстоятельствах исчез мужчина

На месте поиска Усольцевых при странных обстоятельствах исчез мужчина

В Красноярском крае в районе «петли смерти» пропал еще один человек. 65-летнего мужчину ищут уже четыре дня.

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