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Досрочное голосование стартовало в Югре: до избирателей добираются на вертолетах и лодках

Досрочное голосование стартовало в Югре: до избирателей добираются на вертолетах и лодках

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 августа, «ФедералПресс». В Югре избирательные комиссии приступили к работе в труднодоступных и отдаленных местностях для обеспечения конституционного права жителей, находящихся вдали от участков.

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