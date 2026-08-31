Досрочное голосование стартовало в Югре: до избирателей добираются на вертолетах и лодках

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 августа, «ФедералПресс». В Югре избирательные комиссии приступили к работе в труднодоступных и отдаленных местностях для обеспечения конституционного права жителей, находящихся вдали от участков.
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