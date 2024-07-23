Пушкинский музей открыл выставку о женщинах-художницах русского авангарда

ГМИИ им. Пушкина представил экспозицию «Подруги. К юбилею Варвары Степановой». В центре внимания — четыре женщины-художницы 1910-х – 1920-х годов: Варвара Степанова, Ольга Розанова, Любовь Попова и Александра Экстер, выяснили «Известия».
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