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Пушкинский музей открыл выставку о женщинах-художницах русского авангарда

Пушкинский музей открыл выставку о женщинах-художницах русского авангарда

ГМИИ им. Пушкина представил экспозицию «Подруги. К юбилею Варвары Степановой». В центре внимания — четыре женщины-художницы 1910-х – 1920-х годов: Варвара Степанова, Ольга Розанова, Любовь Попова и Александра Экстер, выяснили «Известия».

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