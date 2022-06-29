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Представлен Hyundai Ioniq 6 2024 модельного года, похожий на будущее

Представлен Hyundai Ioniq 6 2024 модельного года, похожий на будущее

Концепт Hyundai Prophecy намекнул на грядущий дизайн электромобилей. Сбудутся ли его прогнозы в новом электрическом седане Ioniq 6, производство которого начнется в следующем году? Hyundai показала первые фотографии электрического седана Ioniq 6 2024 года.

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