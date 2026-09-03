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МОСИНФОРМ

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Постепенное похолодание и дожди ожидаются в столице с 3 по 7 сентября

Постепенное похолодание и дожди ожидаются в столице с 3 по 7 сентября

Осенняя прохлада постепенно придет в Москву. В ближайшие дни максимальная температура в дневные часы снизится с плюс 21 до плюс 12 градусов, прогнозируют синоптики.

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