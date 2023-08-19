Военное обозрение

3 515 подписчиков

«Самая высокогорная дорога в мире»: Индия укрепляет спорные территории в Ладакхе

«Самая высокогорная дорога в мире»: Индия укрепляет спорные территории в Ладакхе

Спорная территория Восточный Ладакх вызывает не только геополитические сложности из-за противостояния Индии и Китая, но и логистические из-за своей уникальной географии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх