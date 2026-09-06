ГСЧС Украины: под Фастовом потушили пожар на объекте инфраструктуры

Пожар произошел на инфраструктурном объекте в Фастовском районе Киевской области после прилета. Об этом в Telegram-канале сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
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