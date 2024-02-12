Страна и люди
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Страна и люди

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Вирусолог Альтштейн оценил опасность распространения вируса Alaskapox

Вирусолог Альтштейн оценил опасность распространения вируса Alaskapox

Российский вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн в беседе со «Звездой» рассказал, что заболевший вирусом Alaskapox мужчина, который скончался, победил заболевание, но его организм был очень ослаблен.

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