Китай нарастил объемы производства зерна

Общий объем производства зерна в Китае в 2024 году превысил 706,5 млн тонн, что на 1,6% больше, чем в прошлом году, показали обнародованные Национальным бюро статистики Китая данные о производстве зерна в 2024 году, 18 декабря сообщает новостной портал Agriculture.